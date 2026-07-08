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За рулем

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Легендарный чешский кроссовер готовится к рестайлингу: что в нем изменится

Легендарный чешский кроссовер готовится к рестайлингу: что в нем изменится

На альпийских дорогах в объективы камер попал прототип обновленного 2027 модельного года. Некоторые детали кузова по-прежнему скрыты камуфляжем, но по его расположению уже можно понять, над чем работает чешский производитель.

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