В Нижегородской области наркополицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт 53 свертков с наркотиками

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками ОКОН Отдела полиции № 8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду был задержан ранее судимый за преступление против личности 31-летний гражданин, подозреваемый в сбыте наркотических средств.
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