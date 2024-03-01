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В ночь на 1 марта три БПЛА атаковали оборонный завод в Нижегородской области

В ночь на 1 марта три БПЛА атаковали оборонный завод в Нижегородской области

В Дзержинске после атаки украинских беспилотников оборонный завод работает в штатном режиме.В ночь с 29 февраля на 1 марта в небе над Дзержинском появились три вражеских беспилотника, целью которых был местный оборонный завод.

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