В ночь на 1 марта три БПЛА атаковали оборонный завод в Нижегородской области

В Дзержинске после атаки украинских беспилотников оборонный завод работает в штатном режиме.В ночь с 29 февраля на 1 марта в небе над Дзержинском появились три вражеских беспилотника, целью которых был местный оборонный завод.
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