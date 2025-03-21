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В марте состоялась премьера кулинарного лайфстайл-шоу «С любовью, Меган» — рассматриваем детали кухни, на которой проходили съемки

В марте состоялась премьера кулинарного лайфстайл-шоу «С любовью, Меган» — рассматриваем детали кухни, на которой проходили съемки

﻿﻿Кадры из фильма «С любовью, Меган». Съемки фильма «Любовь, Меган» проходили не в особняке Меган и Гарри в Монтесито, а в арендованном доме Тома и Ширли Чиполлы, расположенном в нескольких милях оттуда.

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