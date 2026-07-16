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Как связаны с Россией новые министры в правительстве Украины?

Как связаны с Россией новые министры в правительстве Украины?

«Российский след» ранее находили у назначенных новыми главами ведомств Николая Калашника и Виталия БезгинаВерховная Рада 16 июля утвердила на должность нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого, до этого возглавлявшего национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины».

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