Абсолютный рекорд среди живых существ: найдены многоножки с тысячью лапок (ФОТО, ВИДЕО)

В Австралии обнаружили первый вид многоножки с более чем 1000 лапок. У представителя нового вида Eumillipes persephone, названного в честь греческой богини, владычицы подземного мира Персефоны, ученые насчитали 1306 конечностей, пишет The Guardian.
В Австралии обнаружили первый вид многоножки с более чем 1000 лапок. У представителя нового вида Eumillipes persephone, названного в честь греческой богини, владычицы подземного мира Персефоны, ученые насчитали 1306 конечностей, пишет The Guardian.
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