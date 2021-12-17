Русская весна

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Абсолютный рекорд среди живых существ: найдены многоножки с тысячью лапок (ФОТО, ВИДЕО)

Абсолютный рекорд среди живых существ: найдены многоножки с тысячью лапок (ФОТО, ВИДЕО)

В Австралии обнаружили первый вид многоножки с более чем 1000 лапок. У представителя нового вида Eumillipes persephone, названного в честь греческой богини, владычицы подземного мира Персефоны, ученые насчитали 1306 конечностей, пишет The Guardian.

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