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Ивановские новости

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Ивановцев предупредили о тактических военных учениях на автодорогах под Комсомол

Ивановцев предупредили о тактических военных учениях на автодорогах под Комсомол

В тренировке будет задействована крупногабаритная военная техника и боеприпасы к стрелковому оружию. для обеспечения безопасности граждан будет ограничено движение автотранспорта по двум трассамС 14 января по 5 февраля в Комсомольском районе будут проводиться тактические военные учения, сообщает пресс-служба районной администрации.

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