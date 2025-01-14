Ивановцев предупредили о тактических военных учениях на автодорогах под Комсомол

В тренировке будет задействована крупногабаритная военная техника и боеприпасы к стрелковому оружию. для обеспечения безопасности граждан будет ограничено движение автотранспорта по двум трассамС 14 января по 5 февраля в Комсомольском районе будут проводиться тактические военные учения, сообщает пресс-служба районной администрации.