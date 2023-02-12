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Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей

Ислам Махачев и Алекс Волкановски провели титульный бой на UFC 284 в Австралии. Поединок прошел полную дистанцию и закончился победой Махачев единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

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