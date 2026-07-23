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Газета.ру

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"АвтоВАЗ" показал на видео, как Lada Azimut прошла боковой краш-тест

"АвтоВАЗ" показал на видео, как Lada Azimut прошла боковой краш-тест

Lada Azimut прошел важное испытание испытание систем пассивной безопасности — боковой удар об столб. Такой краш-тест не входит в обязательную программу испытаний и был проведен дополнительно, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".

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