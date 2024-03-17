Смешали фасоль с морковью: сытная еда без лишних затрат

Фасоль считается самым сытным растительным продуктом и почти ничего не стоит по сравнению с мясом. Она отлично сочетается с овощами и охотно впитывает все приправы –поэтому из фасоли очень быстро можно сделать сытный гарнир без лишних затрат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)