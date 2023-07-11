Русская Семёрка

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«От сумы, да от тюрьмы не зарекайся»: почему это выражение у русских всегда было актуальным

Русская пословица «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся» известна всем. Она учит не слишком-то надеяться на свое счастье и свою везучесть, ведь превратности судьбы таковы, что самый благополучный человек в любой миг может оказаться узником или нищим.

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