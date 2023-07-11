«От сумы, да от тюрьмы не зарекайся»: почему это выражение у русских всегда было актуальным

Русская пословица «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся» известна всем. Она учит не слишком-то надеяться на свое счастье и свою везучесть, ведь превратности судьбы таковы, что самый благополучный человек в любой миг может оказаться узником или нищим.