Россиянам пообещали увеличение пенсий с 1 мая: кого оно затронет

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. С первого майского дня некоторым пенсионерам увеличат выплаты. Корректировка коснется, в частности, некоторых профессиональных категорий и граждан, имеющих право на льготы.
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