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Курские новости

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КПРФ предложила ограничить расходы на ЖКХ 10% дохода семьи

КПРФ предложила ограничить расходы на ЖКХ 10% дохода семьи

Сейчас федеральный стандарт устанавливает предельную долю расходов на ЖКХ в 22% дохода семьи, коммунисты считают этот показатель чрезмерным и предлагают снизить его до 10%.

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