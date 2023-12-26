Алтайский астролог заглянула в будущее и узнала, что приготовили звезды на 2024 год

Наступающий год будет турбулентным и провокационным Алтайский астролог Наталья Сова рассказала радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул", какой прогноз дают звезды на 2024 год и в каких сферах произойдут самые заметные изменения.
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