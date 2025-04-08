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Daily Storm

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Адвокат Ефремова рассказал, будет ли фуршет для зэков в честь выхода на волю актера

Адвокат Ефремова рассказал, будет ли фуршет для зэков в честь выхода на волю актера

Артист плохо себя чувствует из-за проблем с легкими и не планирует «проставляться» заключенным, заявил Юрий ПадалкоУстроит ли актер Михаил Ефремов фуршет зэкам перед выходом по УДО? Канал Shot утверждает, что да, но адвокат актера заявил Daily Storm — никакой «проставы» не планируется.

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