Адвокат Ефремова рассказал, будет ли фуршет для зэков в честь выхода на волю актера

Артист плохо себя чувствует из-за проблем с легкими и не планирует «проставляться» заключенным, заявил Юрий ПадалкоУстроит ли актер Михаил Ефремов фуршет зэкам перед выходом по УДО? Канал Shot утверждает, что да, но адвокат актера заявил Daily Storm — никакой «проставы» не планируется.