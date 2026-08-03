Казанский ГАУ: хвоя помогла вырастить более здоровых телят без антибиотиков

Ученые из Института "Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана" Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) показали, что телята, получавшие пробиотик вместе с хвойной добавкой, росли крепче и реже болели без применения антибиотиков.
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