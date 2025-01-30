Стали известны лауреаты престижной премии Autosport Awards-2024

Стали известны лауреаты престижной премии Autosport Awards-2024Getty Images / Red Bull Content PoolМинувшим вечером, 29 января, в Лондоне состоялось вручение престижной премии Autosport Awards, ежегодно присуждаемой гонщикам и командам с 1982 года в более чем десяти номинациях.
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