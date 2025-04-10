⚡️ В Симферополе открыли Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Крыма Программа рассчитана на четыре модуля.
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⚡️ В Симферополе открыли Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Крыма Программа рассчитана на четыре модуля.