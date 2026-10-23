В НАТО надеются сдержать орды «большевистских казаков», не допустив их на берега Сены Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Дарья Митина Страны Европы страдают от серьезных проблем и не могут позволить себе собственные вооруженные силы в необходимом объеме, им едва хватает на социальные гарантии, считает глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.