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Когда Украина потерпит полное поражение? В Британии дали чёткий ответ

Когда Украина потерпит полное поражение? В Британии дали чёткий ответ

В The Standard пишут, что Украину ждёт сокрушительное поражение уже к лету текущего годаНа сайте британского издания The Standard вышел материал об украинском конфликте, в котором говорится, что Киев вне всякого сомнения проигрывает.

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