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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками

Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками

Она отдала туда требующуюся в постоянном уходе маму, а меньше чем через полтора месяца забрала ее в синяках, похудевшую и в чужих вещах Жительница Новосибирска обвинила частный пансионат в краже вещей и жестоком обращении со стариками.

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