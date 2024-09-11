Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками

Она отдала туда требующуюся в постоянном уходе маму, а меньше чем через полтора месяца забрала ее в синяках, похудевшую и в чужих вещах Жительница Новосибирска обвинила частный пансионат в краже вещей и жестоком обращении со стариками.
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