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Новости Брянска

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В Брянской области появился стихийный мемориал на месте удара ВСУ по АЗС

В Брянской области появился стихийный мемориал на месте удара ВСУ по АЗС

Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке на АЗС в Новозыбкове.В Брянской области, в городе Новозыбкове, очевидцы и местные жители начали нести цветы, свечи и лампады к АЗС, которая подверглась атаке со стороны ВСУ 6 августа.

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