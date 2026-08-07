В Брянской области появился стихийный мемориал на месте удара ВСУ по АЗС

Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке на АЗС в Новозыбкове.В Брянской области, в городе Новозыбкове, очевидцы и местные жители начали нести цветы, свечи и лампады к АЗС, которая подверглась атаке со стороны ВСУ 6 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии