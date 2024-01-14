Шмыгаль: Украина придёт на помощь Великобритании в случае «нападения» на неё России

Украина обязуется в течение суток прийти на помощь Великобритании в случае нападения на нее России. С таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя подписание соглашения о безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии