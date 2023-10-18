Информацию об истязаниях ребенка в секции плавания проверит прокуратура

В Новосибирске проверят данные об истязании ребенка на сборах по плаванию. Проверка организована прокуратурой Октябрьского района после публикации в СМИ информации об истязании несовершеннолетнего ребенка на сборах секции по плаванию, которые прошли в августе на юге России.