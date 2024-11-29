Концерны Volkswagen и SAIC продолжат сотрудничество до 2040 года[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Как и все немецкие компании, концерн Volkswagen сейчас испытывает большие трудности на китайском рынке.
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