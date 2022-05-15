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Правоохранители задержали осквернительницу памятника разведчику Зорге во Владивостоке

Правоохранители задержали осквернительницу памятника разведчику Зорге во Владивостоке

Следственный комитет сообщил о задержании женщины, которая осквернила памятник во Владивостоке. Напомним, что перед Днем Победы правоохранители получили информацию о том, что в сквере был облит краской монумент советскому разведчику Рихарду Зорге.

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