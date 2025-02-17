Прогноз погоды в Крыму на 17 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 17 февраляВ Симферополе -1 и небольшой снегВ Севастополе +2 и пасмурноВ Евпатории +1 и пасмурноВ Черноморском 0 и пасмурноВ Джанкое -1 и пасмурноВ Ялте +1 и небольшой снегВ Алуште +1 и небольшой снегВ Керчи -2 и пасмурноВ Армянске 0 и пасмурноВ Красно.