Костя Цзю: Россияне не пострадают от бойкота Олимпиады федеральными каналами

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demyr150648

Разве это Олимпиада? Просто - спортивное сборище русофобов. Как там? - О спорт, ты - мир? Лозунг действует? Ну, тогда нам это мероприятие ни к чему. А вот оставить эту компанию без энергоресурсов - полезно. Только вот политической воли не видно. Иосиф Виссарионович, восстанье из могилы! Заждались ВАС.