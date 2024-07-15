Костя Цзю: Россияне не пострадают от бойкота Олимпиады федеральными каналами

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Костя Цзю в разговоре с Ридусом прокомментировал отказ ведущих телекомпаний России от трансляций с Олимпиады в Париже, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа.
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