Пушков назвал запрет в Германии флагов СССР попыткой взять идеологический реванш

В Германии, запрещая демонстрацию флагов СССР и России дни празднования Великой Победы 8 и 9 мая, очевидно, предприняли попытку взять «идеологический реванш» над победителями нацистской политики, заявил 27 апреля глава комиссии Совета федерации России по информполитике Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии