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Пушков назвал запрет в Германии флагов СССР попыткой взять идеологический реванш

Пушков назвал запрет в Германии флагов СССР попыткой взять идеологический реванш

В Германии, запрещая демонстрацию флагов СССР и России дни празднования Великой Победы 8 и 9 мая, очевидно, предприняли попытку взять «идеологический реванш» над победителями нацистской политики, заявил 27 апреля глава комиссии Совета федерации России по информполитике Алексей Пушков.

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