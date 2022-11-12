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Дональд Трамп подал в суд на комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками в 2021 году

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в суд на комитет Палаты представителей Конгресса с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания перед Специальным комитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

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