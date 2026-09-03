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Нескучные технологии

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Высокотемпературная плазма помогает сократить выбросы при производстве цемента

Высокотемпературная плазма помогает сократить выбросы при производстве цемента

Американские исследователи предложили метод электрического плазменного нагрева, который способен резко ускорить выпуск цемента и сократить зависимость отрасли от ископаемого топлива.

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