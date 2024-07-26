Премьер-министр Италии нанесет официальный визит в Китай

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Китай с официальным визитом с 27 по 31 июля, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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