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Ведущая Первого канала посетила африканскую страну и раскрыла удивившую ее особенность

Ведущая Первого канала посетила африканскую страну и раскрыла удивившую ее особенность

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева посетила Сенегал и раскрыла удивившую ее особенность.

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Комментарии
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Геннадий Шилов
А еще мне понравилось, как она сказала, что средний заработок в Сенегале составляет 320 $ USA, что примерно равно 32 000 рублей/ в месяц ! Так что Белгород , да и прочие города РФ,  УРА,- уже сравнялись с Африкой !  Русские Пенсионеры , правда, нет,- можно наниматься к Сегегальцам в работники
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21 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А как вам инфра о пенсиях в Италии (тоже из одной передачи мадам Бадоевой) в 1100 долларов?!. На наши деньги - страшно переводить, какие это деньжищщи!.. Не каждый хоррошо обеспеченный чел в России зарплату такую имеет.
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20 час.

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