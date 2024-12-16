Ведущая Первого канала посетила африканскую страну и раскрыла удивившую ее особенность

Геннадий Шилов

А еще мне понравилось, как она сказала, что средний заработок в Сенегале составляет 320 $ USA, что примерно равно 32 000 рублей/ в месяц ! Так что Белгород , да и прочие города РФ, УРА,- уже сравнялись с Африкой ! Русские Пенсионеры , правда, нет,- можно наниматься к Сегегальцам в работники