Соединенное Королевство: ScotRail объявила о возобновлении нормального железнодорожного сообщения на линии Крайнего Севера между станциями Инвернесс и Уик/Кайл-оф-Лочалш в Шотландии поздно утром 4 сентября после того, как ранее утром в Дингуолле поезд сбил и убил человека.