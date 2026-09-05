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Соединенное Королевство: ScotRail объявила о возобновлении нормального железнодорожного сообщения на...

Соединенное Королевство: ScotRail объявила о возобновлении нормального железнодорожного сообщения на линии Крайнего Севера между станциями Инвернесс и Уик/Кайл-оф-Лочалш в Шотландии поздно утром 4 сентября после того, как ранее утром в Дингуолле поезд сбил и убил человека.

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