Куда идем – с Татьяной Троянской

Спектакль о любимых женщинах великого поэта, рокопера по роману Достоевского, киноистории Первой мировой – эта неделя насыщена интересными событиями «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» В Музейно-выставочном центре РОСФОТО проходит цикл кинопоказов «Киноистории Первой мировой: от классики до современности».
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