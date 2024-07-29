Куда идем – с Татьяной Троянской

Спектакль о любимых женщинах великого поэта, рокопера по роману Достоевского, киноистории Первой мировой – эта неделя насыщена интересными событиями «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» В Музейно-выставочном центре РОСФОТО проходит цикл кинопоказов «Киноистории Первой мировой: от классики до современности».