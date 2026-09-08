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Регионы России

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Эмулятор RPCS3 получил функцию запуска игр PlayStation 3 с оригинальных Blu-ray-дисков

Эмулятор RPCS3 получил функцию запуска игр PlayStation 3 с оригинальных Blu-ray-дисков

Разработчики популярного эмулятора Sony PlayStation RPCS3 внедрили долгожданную функцию, позволяющую запускать игры для PlayStation 3 напрямую с оригинальных физических Blu-ray-дисков.

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