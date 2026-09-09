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Царьград

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Перевозки между Россией и Китаем ускорили рост

Перевозки между Россией и Китаем ускорили рост

Грузовые перевозки между Россией и Китаем в 2026 году увеличиваются на морском, автомобильном и железнодорожном направлениях, следует из данных Минтранса и РЖД.

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