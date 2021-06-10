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Родители выпускников из Читы отметились в Сети панк-клипом

Родители выпускников из Читы отметились в Сети панк-клипом

Калейдоскоп Видео креативных родителей собрало в YouTube 31 843 просмотра. Родители одиннадцатиклассников обыкновенной общеобразовательной читинской школы №2 сняли видеопоздравление на мелодию одной из песен популярной группы «Король и шут».

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