Сийярто: вступление Украины в НАТО будет означать конфликт альянса с Россией

Венгрия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО, ведь это означало бы прямую конфронтацию альянса с РФ и третью мировую войну, заявил в беседе с РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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