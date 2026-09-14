«Торпедо» и «Ак Барс» матчем откроют новую арену в Нижнем Новгороде

Фото: ak-bars.ru В Нижнем Новгороде сегодня «Торпедо» проведёт первый официальный матч на новой «Volga Арене» с казанским «Ак Барсом».
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