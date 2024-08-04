Северное сияние озарило небо от Сибири до центральных регионов

Уникальное зрелище подарила жителям России мощная магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце — северное сияние, обычно наблюдаемое в высоких широтах, озарило небо над многими регионами страны, соощает 4 августа RT.
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