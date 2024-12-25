Фигуранты дела о некачественных бронежилетах признали вину

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По версии следствия, говорится о поставке для ВС РФ в зоне СВО 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям. Более того, по данным агентства, сотрудники Минобороны РФ могут стать фигурантами по делу о некачественных поставках. И так будет продолжаться весьма долго, пока Государственная дума не поймёт, что это не просто воровство бюджетных средств на оборонзаказах, а в период военных действий умышленные действия направленные на гибель наших героических воинов на СВО и подрыв обороноспособности нашей страны . Наказание должно быть только пожизненное с полной конфискацией имущества. Тогда казнокрады задумаются.