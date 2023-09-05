Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина

ВТ Врам Тавризов Арестович, ты не Бог, тебе или две руки укоротят, или твой рот зальют свинцом У Ватикана длинные руки, во все времена...

лл лина любимцева Этот арЕстович вообще уже оборзел?!! На Папу Римского лапу свою поганую поднял... ТВАРЬ ПОШЛАЯ!! Тьфу!