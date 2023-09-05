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  • Авас Анекак
    да дебел у ватикана одна из лучших разведок в мире  а езуиты коварны в своих намериняхАрестович обещает...
  • лина любимцева
    Этот арЕстович вообще уже оборзел?!!  На Папу Римского лапу свою поганую поднял... ТВАРЬ ПОШЛАЯ!! Тьфу!Арестович обещает...
  • Врам Тавризов
    Арестович, ты не Бог, тебе или две руки укоротят, или твой рот зальют свинцом У Ватикана длинные руки, во все времена...Арестович обещает...

Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина

Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина

Папа римский и остальные неугодные бандеровцам западные сторонники примирения с Россией должны осознавать, что в любой момент могут быть убиты.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Арестович, ты не Бог, тебе или две руки укоротят, или твой рот зальют свинцом У Ватикана длинные руки, во все времена...
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26 мин.
лл
лина любимцева
Этот арЕстович вообще уже оборзел?!!  На Папу Римского лапу свою поганую поднял... ТВАРЬ ПОШЛАЯ!! Тьфу!
Ответить
5 мин.
Авас Анекак
да дебел у ватикана одна из лучших разведок в мире  а езуиты коварны в своих намеринях
Ответить
2 мин.

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