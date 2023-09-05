Папа римский и остальные неугодные бандеровцам западные сторонники примирения с Россией должны осознавать, что в любой момент могут быть убиты.
Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Арестович, ты не Бог, тебе или две руки укоротят, или твой рот зальют свинцом У Ватикана длинные руки, во все времена...
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26 мин.
лл
лина любимцева
Этот арЕстович вообще уже оборзел?!! На Папу Римского лапу свою поганую поднял... ТВАРЬ ПОШЛАЯ!! Тьфу!
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5 мин.
Авас Анекак
да дебел у ватикана одна из лучших разведок в мире а езуиты коварны в своих намеринях
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2 мин.
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