В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на два часа для женщин

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сократить рабочий день пятницы на два часа для женщин с сохранением средней заработной платы.
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