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Калуга-поиск

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Мотоциклист с девушкой-пассажиркой влетел в "Ладу" на дороге в Калуге

Мотоциклист с девушкой-пассажиркой влетел в "Ладу" на дороге в Калуге

24 мая на дороге Калуга-Бор произошла авария, в результате которой пострадали 3 человека. По данным полиции, в субботу около 13 часов 30 минут 23-летний водитель мотоцикла Aprilia ехал из Калуги в сторону Анненок.

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