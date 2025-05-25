Мотоциклист с девушкой-пассажиркой влетел в "Ладу" на дороге в Калуге

24 мая на дороге Калуга-Бор произошла авария, в результате которой пострадали 3 человека. По данным полиции, в субботу около 13 часов 30 минут 23-летний водитель мотоцикла Aprilia ехал из Калуги в сторону Анненок.
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