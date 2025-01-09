В Молдавии упрекнули Санду в наращивании долга за российский газ

Шор: более 50 % долга Молдавии перед РФ за газ была накоплена в 2011-2015 годах Более половины задолженности компании «Молдовагаз» перед российским энергохолдингом «Газпром» была накоплена во время нахождения у власти в республике коалиции проевропейских партий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии