В Молдавии упрекнули Санду в наращивании долга за российский газ

Шор: более 50 % долга Молдавии перед РФ за газ была накоплена в 2011-2015 годах Более половины задолженности компании «Молдовагаз» перед российским энергохолдингом «Газпром» была накоплена во время нахождения у власти в республике коалиции проевропейских партий.