1950-е справедливо считают золотым временем для сельского хозяйства. 75 лет назад, 30 мая 1950 года, ЦК ВКП(б) принял постановление, которое задало контуры развития отечественного сельского хозяйства на десятилетия вперёд, – «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле».
И тут подоспело укрупнение. Когда начала гибнуть традиционная деревня
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Агеев
Это он так думает. Дурак всегда думает, что он умный.
Ответить
14 час.
Людмила Свириденко
Аффтор, про Ростовскую область читал? Где быки дали 6 тонн молока за год?)))))
Ответить
12 час.
Ингерман Ланская
Русскую деревню уничтожили балвшивики-комисары по команде кровавого упыря... совдепия все 70 лет догоняла Российскую империю образца 1913 по се/х продукции, не догнав - сдохла
Ответить
9 час.
Свежие комментарии