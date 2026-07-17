Евросоюз впервые ввел санкции против России за «удары по Киеву»

Под ограничения Брюсселя попали структуры и руководство группы ABS Electro, разрабатывающей компоненты для беспилотниковЕвропейский союз впервые утвердил пакет санкций против российских физических и юридических лиц непосредственно за нанесение «ударов по Киеву».
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