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Daily Storm

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Евросоюз впервые ввел санкции против России за «удары по Киеву»

Евросоюз впервые ввел санкции против России за «удары по Киеву»

Под ограничения Брюсселя попали структуры и руководство группы ABS Electro, разрабатывающей компоненты для беспилотниковЕвропейский союз впервые утвердил пакет санкций против российских физических и юридических лиц непосредственно за нанесение «ударов по Киеву».

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