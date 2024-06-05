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Закон и Порядок

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  • brigadier21 Snytsarienko
    Чем кончилось - я и без тебя знаю, только где вы все были, такие правильные, когда 4 сепаратиста в Беловежье за всю с...Покупку гражданст...
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    За базаром следи, ты в оскорбления ушёл - значит уже проиграл морально. Тебя разогрели и мозг твой кроме как агрессив...Покупку гражданст...
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    Хохопидор продажный, по другому не скажешь...Покупку гражданст...

Мигранты осквернил памятник СВО в Мариуполе: Приезжий "специалист" наплевал на подвиги русских воинов

Мигранты осквернил памятник СВО в Мариуполе: Приезжий "специалист" наплевал на подвиги русских воинов

  Приезжих привлекли к ответу военнослужащие. Но те не смогли связать и пару слов на русском языке.

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