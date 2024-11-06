Узбекистанца, получившего тяжелое ранение на СВО, приговорили на родине к 5 годам колонии за «наемничество»

Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов Важные новости России за неделю сообщают о том, что история гражданина Узбекистана, получившего тяжелые ранения в ходе Специальной военной операции (СВО) на Украине и впоследствии осужденного на родине за «наемничество», является ярким примером сложной ситуации, в которой оказались многие иностранные граждане, вовлеченные в конфликт.
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